Habana : l’application de covoiturage

Cet outil ambitionne de révolutionner le secteur de transport au Gabon, en facilitant la mobilité à travers un covoiturage totalement contrôlé, par la mise en relation des passagers avec les transporteurs ou des privés souscripteurs.

"Il suffit de télécharger l’application sur Play store ou App store, et le client à la possibilité de miser depuis son téléphone et le lieu où il se trouve. Et surtout de choisir le chauffeur le plus proche. Cela vous évitera d’être en retard à votre rendez-vous par exemple, et d’être transporté dans de bonnes conditions et en sécurité en toute heure", a-t-il rassuré.