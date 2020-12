Groupement d'intérêt ITIE Gabon : le challenge de Léontine-Tania Oyouomi-Loumbou

Oyouomi-Loumbou Bibey, jusque-là conseiller économique et financier du ministre du Pétrole, du Gaz et des Mines, a désormais la lourde charge de présider le Groupement d'intérêt ITIE-Gabon. Une décision validée par le Conseil des ministres du 20 novembre dernier après examen des dossiers retenus lors de l'appel à candidature.

Pour joindre l'acte à la parole, la secrétaire générale du ministère de l'Économie et de la Relance, Ekiri Mounombi Édith Oyouomi, représentant son ministre de tutelle empêché, a procédé à l'installation de la promue, en présence des membres de la société civile et du représentant résident du Fonds monétaire international (FMI) et d'autres invités de marque. Consciente des lourdes responsabilités qui l'attendent, la nouvelle présidente a déclaré sans détours : "Il nous revient désormais, assistées par la société civile, les administrations sœurs et les entreprises actives dans le secteur de l'extraction, de satisfaire pleinement aux exigences et critères fixés par l'ITIE tant sur les données de production inhérentes à notre secteur d'activité que sur la gestion des ressources naturelles afin de donner toutes les assurances devant concourir à une proche réadhésion."

En effet, cette dernière a, entre autres, la mission de poursuivre le processus de réadhésion entamé par son prédécesseur, Michel Antsaleve.

Âgée de 36 ans et mère de deux enfants, Léontine-Tania Oyouomi-Loumbou est titulaire de deux Masters en économie.



GMNN



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon économie