Groupe BGFIBank : Un résultat net de 62 milliards de francs en 2022

Au terme du deuxième exercice de son Projet d’Entreprise « DYNAMIQUE 2025 », le Groupe BGFIBank confirme sa performance avec un résultat net consolidé de 62 milliards de FCFA en 2022. En effet, le 7 avril 2023, le Conseil d’Administration du Groupe BGFIBank, réuni sous la présidence de son président Directeur Général, Henri-Claude OYIMA, a arrêté les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2022 faisant ressortir une croissance soutenue ainsi qu’il suit comparativement à l’exercice 2021 : un total de bilan en progression de 25%.

Une situation nette en hausse de 14%, favorisée par une politique de distribution prudente de dividende, consolidant ainsi les capitaux permanents ; Des dépôts de la clientèle en hausse de 18%, ce niveau des dépôts bénéficie de l’intégration de BGFIBank Centrafrique et de FINAM dans le périmètre de consolidation et traduit la confiance renouvelée de la clientèle ; Des crédits à la clientèle en hausse de 19%, la production de crédits profite de l’évolution du périmètre d’activité et du regain de l’activité économique au sein de toutes les régions d’intervention du Groupe BGFIBank ; Un Produit net bancaire (PNB) en progression de 22% ; la croissance du PNB est soutenue par l’effet d’un haut niveau de production de crédits et d’une offre de produits et services de plus en plus adaptée aux besoins d’une clientèle devenue de plus en plus exigeante ; Un Résultat brut d’exploitation (RBE) en croissance de 39% ; Un Résultat Net Consolidé en croissance de 35% ; cet excellent niveau de résultat combine les effets favorables du renforcement de l’activité commerciale et de la parfaite maîtrise du coût du risque.

Fort de ces bons résultats, le Conseil d’Administration a, ainsi, décidé de renouveler sa totale confiance à l’Organe exécutif du Groupe BGFIBank. Elle a également décidé de proposer la distribution de 25 milliards de FCFA de dividendes correspondant à un dividende brut de FCFA 15 850 (24,16 euros) par action au titre de l’exercice 2022 aux actionnaires, lors de la prochaine Assemblée Générale qui se tiendra le lundi 22 mai 2023.

Perspectives 2023* Tout en étant attentif aux vents contraires, le Groupe BGFIBank entend accélérer sa croissance sur 2023. Notamment grâce aux mesures structurelles mises en œuvre en matière de développement commercial (élargissement de la base clientèle, extension de l’offre digitale et le déploiement des métiers), en matière de gouvernance (renforcement des organes délibérants et exécutifs des sociétés du Groupe, respect des engagements vis-à-vis des parties prenantes), et en matière de maîtrise des risques et d’optimisation des coûts d’exploitation.

MSM

Libreville/Gabon