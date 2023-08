Groupe BGFIBank : un résultat net de 38,9 milliards de francs au 1er semestre

Cette nouvelle performance est en progression de 42% comparativement au 30 juin 2022, dans un contexte économique et financier marqué par des tensions inflationnistes et des nouvelles exigences règlementaires.

Réuni le 10 août dernier sous la présidence d’Henri-Claude Oyima, le Conseil d’Administration de BGFI Holding Corporation a examiné les activités du Groupe BGFIBank et procédé à l’arrêté des comptes semestriels au 30 juin 2023. Cette réunion a évalué les performances, les activités et l’état de mise en œuvre du plan d’action à la lumière des orientations stratégiques définies dans le projet d’entreprise « Dynamique 2025 ».

Au terme de cette évaluation, les membres du Conseil d’Administration ont noté l’amélioration continue des performances avec un résultat net consolidé de 38,9 milliards de francs CFA. Il est en progression de 42% comparativement au 30 juin 2022, dans un contexte économique et financier marqué par des tensions inflationnistes et des nouvelles exigences règlementaires. Ainsi au 1er semestre, le Groupe BGFIBank présente une structure financière solide avec des fonds propres renforcés de 5% pour se fixer à 549 milliards de FCFA. Le Total bilan a franchi l’objectif de 5 000 milliards de francs initialement prévu à la clôture du projet d’entreprise en 2025, pour s’établir à 5113 milliards de francs, soit une progression de 19% sur une base annuelle.

Selon le 1er groupe bancaire d’Afrique centrale, cette évolution résulte de la conjugaison de plusieurs facteurs. Il s’agit notamment de l’accroissement des dépôts de la clientèle (+15%) en lien avec l’augmentation des comptes à vue et à terme suite à l’intensification des actions de collecte sur l’ensemble du réseau. Mais également à la hausse de l’encours des crédits à la clientèle (+17%), découlant essentiellement de la stratégie proactive du Groupe à soutenir les différentes économies à travers le financement des projets d’investissements dans les 12 pays d’implantation. Et ceux dans de nombreux secteurs d’activité à fort impact tels que l’eau et l’énergie, le commerce général, l’agro-industrie, les télécommunications, le bâtiment et l’aval pétrolier. En termes de perspectives, la holding bancaire maintient ses objectifs stratégiques pour l’année 2023 visant à accélérer la performance de ses activités en vue de garantir une croissance maîtrisée, rentable et durable. Elle est également engagé dans un programme de développement des technologies innovantes destiné à améliorer l’expérience client et offrir des solutions financières adaptées à l’évolution des besoins de la clientèle qu’il accompagne au quotidien.

« Les résultats que nous avons réalisés au premier semestre 2023 reflètent la robustesse et la résilience de notre modèle d’entreprise ainsi que la capacité du Groupe BGFIBank à se réinventer en permanence. Cela a été possible grâce à l’engagement renouvelé de nos collaborateurs, nos administrateurs et nos actionnaires. Nous restons déterminés à fournir des performances solides qui nous permettront de poursuivre notre stratégie axée sur une croissance durable de nos activités et une gestion prudente des risques pour atteindre les objectifs du plan stratégique « Dynamique 2025 », a indiqué Henri-Claude Oyima, Président Directeur Général du Groupe BGFIBank.

Maxime Serge MIHINDOU

Libreville/Gabon