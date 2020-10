Grand Poubara  : 7 ans après, quel bilan ?

Cette infrastructure d’une capacité hydroélectrique de 160 MW a été réalisée à Franceville, entre 2008 et 2013, dans le cadre d’un partenariat public-privé avec l’entreprise chinoise Sinohydro.

Le membre du gouvernement, qui était accompagné notamment des responsables de la Société de Patrimoine, a ainsi apprécié la tenue et le fonctionnement actuels de ce barrage, 7 ans après sa mise en service. Non sans mesurer son importance en termes de satisfaction des besoins des ménages et des industriels dans cette partie du Gabon.