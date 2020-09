Grand Libreville : la SEEG sous pression

Avec près de 850 000 habitants, le Grand Libreville doit constituer un chantier prioritaire dans le cadre des investissements à consentir par la Société d'énergie et d'eau du Gabon (SEEG).

Mise sous pression ces derniers temps par un portefeuille-clients sans cesse croissant et des pouvoirs publics en attente d'une meilleure offre de service, l'entreprise a décidé d'injecter 7,85 milliards de francs relativement à son plan d'urgence 2 020. En matière d'alimentation en eau potable, et pour mettre progressivement un terme au phénomène de stress hydrique dans plusieurs quartiers du Grand-Libreville, la société monopolistique a arrêté des projets à hauteur de 6,350 milliards de francs. Les travaux de forage d'Agondjé (mis en service la semaine dernière) et de CIMGA II permettront de fournir quotidiennement 38 400 m3 d'eau dans 37 000 foyers. Soit 148 000 habitants disséminés à Akanda, Libreville et Owendo.

En termes d'électricité, une enveloppe de 1,5 milliard de francs favorisera l'amélioration des fournitures électriques au bénéfice de 4 000 foyers à Libreville, Owendo et Akanda. Aussi, les extensions de réseau prévues devraient-elles mettre un terme aux risques électriques liés aux branchements anarchiques dans différents quartiers du Grand Libreville.



SCOM



