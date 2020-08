GNI : Carmen Ndaot fait le point

L’objectif de cette rencontre était de présenter les statistiques en matière de création d’entreprises et de dresser un bilan d’évaluation du Guichet numérique de l’investissement (GNI), deux mois après sa mise en place.

Lancé le 2 juin 2020, le GNI est une plateforme en ligne créée par le gouvernement pour encourager les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Cependant, cette plateforme rencontre quelques difficultés de démarrage. "C’est un outil révolutionnaire et moderne puisque nous n’avons plus besoin de nous déplacer pour créer une entreprise, et ça c’est quelque chose qu’il faut saluer dans la mesure où ça place notre pays dans un système de performance. C’est un outil qui nous a permis d’avoir des statistiques, notamment en matière de création d’entreprises et c’est très intéressant. Par contre, nous avons pu constater que sur environ 1 200 entreprises qui ont été créées sur une période de 2 mois, seulement 438 ont pu recevoir leurs fiches circuit. Ce qui nous a amenés à constater les difficultés au démarrage puisque certaines personnes qui ont créé les entreprises en ligne ne sont pas encore en possession de cette fiche circuit", a indiqué Carmen Ndaot. Avant d’insister : "Nous avons pu identifier aussi des goulots d’étranglement et c’est dans cette optique que j’ai demandé à l’ANPI, qui est en charge de l’implémentation du GNI et de son suivi, de prendre les mesures nécessaires pour pouvoir rapidement pallier ces différentes difficultés."