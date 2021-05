Gestion durable des forêts : les opérateurs sensibilisés sur l’Open Timber Portal

Le World Ressources Institute (WRI) en collaboration avec le ministère des Forets et le cabinet Global Forest Environment (GFEC) ont organisé, récemment à Libreville, un atelier d’information sur l’Open Timber Portal (OTP) à l’endroit des opérateurs du secteur foret-bois.

Elle a pour but de promouvoir le respect de la légalité dans l’exploitation et le commerce des produits forestiers en compilant les informations venant de l’administration public en charge des forêts, du secteur privé forestier et des observateurs indépendants des forêts sur la conformité du secteur forestier dans les pays producteurs.