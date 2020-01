Gestion des ports : Les commandants fixent un nouveau cap

Au nom du directeur général de l'Office des ports et rades du Gabon, le conseiller Guy Durand Ondzounga a souhaité que ces travaux, qui s'achèvent demain, explorent deux axes.

Ces derniers sont en rapport avec la sécurité et la sûreté dans les ports. Avec comme leitmotiv les violences survenues dans la nuit du 21 ou 22 décembre 2019, dans les eaux de Libreville. Et au cours desquelles un compatriote a perdu la vie et quatre Chinois ont été enlevés.