Gabon-France : Liliane Massala reçoit les membres du CIAN et un opérateur gabonais

La première audience a été accordée au Conseil français des investisseurs en Afrique (CIAN) conduite par son président, Étienne Giros. La seconde entrevue concernait Alban Bouango Nogombe, un jeune opérateur gabonais œuvrant dans le domaine viticole dans le sud-ouest de la France.

La diplomate gabonaise a aussi présenté les opportunités d’affaires qui s’offrent à tous avec, notamment, la mise en place de la zone spéciale de Nkok où, hormis le groupe Rougier Gabon, on constate une faible représentativité des entreprises françaises. Aussi a-t-elle sollicité de cette confédération un accompagnement dans la mise en œuvre et l’animation du bureau économique et commercial qui sera mis en place très prochainement à Paris avec, en perspective, l’organisation des forums, conférences, rencontres d’affaires, etc.