Gabon-France : création d'un forum d'affaires

LE Gabon et la France viennent de convenir de la création d'un Forum d’affaires pour la mise en place de chaînes de valeur durables en Afrique. Cette décision a été prise en marge du Congrès mondial de l’Union internationale pour la préservation de la nature (UICN) tenu à Marseille du 3 au 11 septembre, auquel le ministre gabonais des Affaires étrangères, Pacôme Moubelet-Boubeya, a pris part, aux côtés de son homologue français, Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères.

Les deux parties se sont engagées à convoquer, en marge du Choiseul Africa Business Forum qui se tiendra à Nice les 24 et 25 novembre 2021, les parties prenantes intéressées du secteur privé pour la mise en place de ce Forum, dans le cadre des mécanismes existants. Ainsi qu’à le présenter conjointement lors d’un side-event dédié, lors de la COP 26 à Glasgow.

En effet, convaincues que l’atteinte des objectifs de l’Accord de Paris, ceux du Cadre mondial de la diversité biologique pour l’après-2020 ainsi que les Objectifs de développement durable passe par des approches partenariales reposant non seulement sur la collaboration entre les pays dotés de forêts tropicales et les pays partenaires, mais également sur la mobilisation du secteur privé, les deux parties ont lancé un appel solennel à toutes les entreprises évoluant dans le domaine de l’exploitation forestière et de la transformation du bois, afin qu’elles s’impliquent davantage dans la gestion durable des forêts.