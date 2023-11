Gabon-États-Unis : une balance commerciale déficitaire

D’APRÈS les statistiques de l’ambassade des États-Unis au Gabon, le Gabon est le 110e fournisseur de biens d’importation des États-Unis. À défaut d’avoir des chiffres actualisés, les importations de biens en provenance du Gabon aux États-Unis ont totalisé 199 millions de dollars en 2017. Soit une hausse vertigineuse de 85,3 % (92 millions de dollars) par rapport à 2016.

En 2017, les catégories principales d’importation concernaient les combustibles fossiles (131 millions de dollars), les minerais, scories et cendres (manganèse ; 52 millions de dollars), le caoutchouc (5 millions de dollars), le bois et les produits du bois (4 millions de dollars) ainsi que les objets d’art et antiquités (3 millions de dollars). Les importations américaines de produits agricoles en provenance du Gabon se sont élevées à 5 millions de dollars au total en 2017 et concernent principalement le caoutchouc et les produits dérivés (5 millions de dollars).

EXPORTATIONS* En 2017, les catégories principales d’exportation étaient les machines (27 millions de dollars), la viande (volaille ; 17 millions de dollars), les navires et bateaux (9 millions de dollars), les véhicules (6 millions de dollars) et les produits sidérurgiques (5 millions de dollars). Les exportations de produits agricoles des États-Unis vers le Gabon se sont élevées à 17 millions de dollars au total en 2017. Elles concernent principalement la viande de volaille et les produits de la volaille – hormis les œufs (14 millions de dollars), le bœuf et les produits du bœuf (3 millions de dollars), le porc et les produits porcins (140 000 dollars), les autres produits de consommation (126 000 dollars) et les aliments préparés (38 000 dollars).

BALANCE COMMERCIALE* Le déficit commercial des États-Unis vis-à-vis du Gabon s’est établi à 110 millions de dollars en 2017, en hausse de 392,1 % (88 millions de dollars) par rapport à 2016. D’après les chiffres de la Direction générale de l’économie et de la politique fiscale (DGEPF), en 2022 les États-Unis sont le 4e fournisseur commercial du Gabon après la France, la Belgique et la Chine.

Maxime Serge MIHINDOU

Libreville/Gabon