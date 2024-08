Fréquences radioélectriques : le Gabon et le Congo liés par un accord

Après les phases d’études techniques sur la coordination des fréquences entre l’Arcep du Gabon et l’Arpce du Congo en juin dernier, Franceville a dernièrement abrité la cérémonie officielle de signature de l’accord de coordination des fréquences radioélectriques aux frontières entre le Gabon et le Congo.

L’acte de signature a été effectué par le président de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) du Gabon, Célestin Kadjidja, et le directeur général de l’Agence de régulation des postes et des communications électroniques du Congo (ARPCE), LouisMarc Sakala.

La cérémonie s’est déroulée en présence du ministre gabonais de l’Economie numérique et des Nouvelles technologies de l’information et de la communication, le général de brigade Bonjean Frédérick Rodrigue Mbandza et du gouverneur de la province du Haut-Ogooué, représenté par le préfet de la Passa, Raphaël Obali.

Cette coordination de fréquences va permettre de renforcer la collaboration entre la République du Congo et la République gabonaise dans le domaine des télécommunications.

Il permettra aux deux pays de relever ensemble les défis auxquels ils sont confrontés en matière d’émissions des ondes radioélectriques dans les zones frontalières partagées.

Les bénéfices sont l’amélioration de la qualité des communications aux frontières, avec moins d’interférences et de brouillages, les défis sécuritaires nationaux caractérisés par les débordements transfrontaliers des émissions radioélectriques et bien d’autres.

Pour les deux pays, cet accord est le symbole d’une volonté commune de construire un avenir numérique partagé, où les frontières ne seront plus des barrières mais des ponts en vue de la réduction de la fracture numérique et l’amélioration de la vie des populations. Pour le ministre, l’inclusion numérique est un défi majeur pour la diversification des économies.

" Je demeure convaincu que cet accord contribuera à inscrire notre coopération dans une nouvelle dynamique, plus porteuse d’actions susceptibles de hisser nos deux pays aux rangs de leaders de télécommunications au plan sous-régional ", a indiqué le membre du gouvernement.

Nadège ONTOUNOU

Franceville/Gabon