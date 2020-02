Forum Euroafric 2020 : Secteurs eau et énergie sensibilisés

L'Agence nationale de promotion des investissements du Gabon (ANPI-Gabon) et la direction générale des Petites et moyennes entreprises (PME) ont réuni dans le cadre d'un séminaire, le 20 février dernier, les opérateurs économiques exerçant dans les secteurs de l'eau et de l'énergie. Objectif : sensibiliser ces derniers au forum Euroafric Lyon 2 020.

En effet, du 31 mars au 3 avril 2020, le forum Euroafric permettra de mettre en contact les entreprises européennes et africaines spécialisées dans la fabrication d’équipements et la sous-traitance industrielle, les grandes entreprises publiques et privées ainsi que les décideurs politiques. Mais aussi les institutions, partenaires financiers et toutes personnes morales attirées par les secteurs de l’eau et de l’énergie.

Initiée par l’Agence de développement des entreprises en Afrique (ADEA), cette plateforme vise également l'amélioration de la compétitivité des entreprises africaines. Avec des retombées dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Aussi la rencontre de sensibilisation de l'ANPI-Gabon devait-elle permettre aux acteurs d'aller en ordre à ce rendez-vous.

"Ce séminaire a servi de plateforme d’échanges pour permettre à nos PME de se constituer ou d’établir un réseau de dirigeants ; de bénéficier de l’appui d’un fonds européen des PME africaines pour le climat et à l’ANPI, et d’un appui technique, pragmatique et ciblé avec la Confédération patronale des PME de la Région Rhône-Alpes", a indiqué un responsable de l’ANPI.



Styve Claudel ONDO MINKO



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon économie