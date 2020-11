Formation professionnelle : où en sommes-nous ?

Afin d’atteindre l’objectif ambitieux qu’il s’est fixé, à savoir celui de fournir les ressources humaines de qualité au pays, tout en créant 10 000 emplois chaque année, l’État gabonais n’a pas trouvé meilleure solution que de concentrer ses efforts sur la formation et l’enseignement professionnels.

Aussi le Conseil des ministres du 20 novembre courant a-t-il adopté le projet de création de quatre centres de formation et d’enseignement professionnels. Lesquels établissements devront normalement ouvrir leurs portes cette année académique (2020-2021). Il s’agit très précisément du Centre de formation et d’enseignement professionnels aux métiers du transport et de la logistique Mohammed-VI ; du Centre de formation et d’enseignement professionnels multisectoriel de Nkok ; du Centre de formation et d’enseignement professionnels aux métiers des technologies de l’information et de la communication ; et du Centre de formation et d’enseignement professionnels aux métiers du bois, du bâtiment et des travaux publics.