Formation : l'évaluation des politiques publiques

S'appuyant sur l'axe 3 du programme de la déclaration de politique générale du Premier ministre, le ministère de la Promotion de la bonne gouvernance, de la Lutte contre la corruption et de l'Evaluation des politiques publiques a organisé, du 30 septembre au 1er octobre 2020, un séminaire par visioconférence de formation sur le renforcement des capacités sur l'évaluation des politiques publiques.

Cette session de formation, à laquelle ont pris part des experts d'Afrique et d'Europe, les managers du ministère de la Promotion de la bonne gouvernance et ceux du Mécanisme africain d'évaluation par les pairs (Maep), avait pour objectif d’identifier les critères de succès des politiques. Mais aussi l'amélioration de la maîtrise de leur cycle de vie et l'appropriation des principes méthodologiques pour la conduite d'évaluation des politiques publiques.

Dans cette optique, le directeur général de l'Évaluation des politiques publiques, Marat Abyla Nandrot, a rappelé la nécessité de cette formation qui est de se conformer "aux standards internationaux et pour une meilleure connaissance des outils et des démarches en matière d'évaluation".

Pour la secrétaire générale adjointe, Patricia Ontchangalt, "l'administration publique a un devoir de renforcer les capacités de l'agent public". Au terme des deux jours de formation, les agents et les cadres de notre administration ont pu "renforcer leurs connaissances et leurs compétences".



Hans NDONG MEBALE



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon économie