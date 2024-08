Forêts du bassin du Congo : où sont donc les financements ?

La commission des forêts d'Afrique centrale (Comifac) et le WWF Gabon ont récemment organisé un atelier national de socialisation.

Le but de la rencontre était de présenter une initiative lancée par le WWF et la Comifac sur le financement des forêts à haute intégrité du bassin du Congo.

De manière spécifique, il s'agissait d'identifier et promouvoir des propositions qui ont le potentiel de mobiliser des financements privés et publics à grande échelle susceptibles de combiner les objectifs de conservation et de développement vert, et s'appuyant sur les propositions existantes et les adapter aux circonstances de la région.

En clair, selon Auguste Ndouna Ango, coordonnateur national de la Comifac, c'était l'occasion de proposer des approches de financement d’activités.

Selon lui, une étude a été faite par une équipe de spécialistes, qui démontre que le bassin du Congo reçoit très peu de financement de l’international.

" Ce taux est évalué à 4 % pour le bassin du Congo alors qu’il est beaucoup plus élevé pour les autres bassins. Aujourd’hui, l’étude nous montre les différentes approches possibles qui feront en sorte que les pays africains soient intégrés dans les mécanismes de financement de notre continent ", explique-t-il.

Le coordonnateur national de la Comifac ajoutera qu’il existe des pistes, notamment de financements publics, mixtes ou privés.

AEE

Libreville/Gabon