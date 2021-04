Forêts communautaires : vers une gestion conforme à la loi

LE niveau de conformité des forêts communautaires face à la loi est faible. Une situation généralement due au manque de moyens financiers des gestionnaires, à l’absence de renforcement de capacités et de suivi de contrôle et de bien d’autres facteurs.

Porté par l’ONG Keva Initiative, ce projet est exécuté en partenariat avec l’ONG Saild du Cameroun et le Centre de recherche sur la foresterie sociale et le développement durable (Curfod) basé au Gabon, pendant une durée d’un an.