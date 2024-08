Foire de l'Indépendance : une diversité de produits et des acteurs locaux

La foire commerciale de l'Indépendance, qui s'est déroulée au Jardin botanique du 15 au 19 août dernier, a drainé une diversité d'acteurs et donné lieu à une valorisation des produits du terroir.

Elle avait pour objectif de promouvoir les savoir-faire locaux et les échanges commerciaux à travers la promotion des produits locaux.

Plusieurs petits producteurs et des coopératives venues des provinces du Moyen-Ogooué, de l’Ogooué-Ivindo, du Haut-Ogooué, de l'Estuaire, et de la Ngounié ont exposé sur une grande variété de produits.

Cette foire a également mobilisé un bon nombre de grands acteurs économiques comme les banques telles que la Bicig, la Finam, les grandes entreprises comme Olam Palm, Sobraga, SEEG, IB Fich et les administrations comme l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire (Agasa), la Douane, l'Oprag, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), le Centre national de recherche scientifique et technologique (Cenarest), à travers le programme national de sélection variétale de production des semences de riz.

Au cours de cette dynamique commerciale et d'échange de partage d'expériences, il y a eu des conférences animées par une diversité d'experts sur les thématiques suivantes : le circuit de la vente des produits par rapport à l'OMC ; le cheminement de la certification des produits et leur labellisation par l’Agasa ; la structuration et le développement du monde rural à travers les coopératives.

Jean MADOUMA

Libreville/Gabon