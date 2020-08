FMI : accord d'une aide d'urgence de 92 milliards de francs au Gabon

Après l’approbation par la Bad, en juillet dernier, d’un prêt de 100,5 millions de dollars (66 milliards de francs), le conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a approuvé, à son tour, le 31 juillet 2020, un décaissement supplémentaire de 152,61 millions de dollars (92 milliards de francs) au titre de l’Instrument de financement rapide (IFR). Un prêt qui vient s’ajouter aux 88 milliards de francs accordés, le 9 avril 2020, au Gabon.

Selon le Fonds, la diminution de la demande extérieure et l’intensification des effets de la pandémie de Covid-19 ont davantage détérioré les perspectives de croissance et aggravé les positions extérieure et budgétaire du pays.