Filière-bois : Lee White pour une véritable industrie de troisième transformation

Le ministre des Forêts s’est rendu, lundi dernier, à la Zone économique spéciale à régime privilégié de Nkok (ZERP). En ces temps de Covid-19 qui exigent l'observation stricte des mesures de prévention, Lee White est allé s'imprégner du suivi des activités de la filière forêt-bois et du processus de développement de la 3e transformation y relatif.

Le membre du gouvernement a échangé avec les opérateurs économiques établis à GSEZ, envisageant avec eux les mécanismes permettant de favoriser une véritable industrie de troisième transformation. Et Lee White de confier : "Nous souhaitons réduire la quantité de planches exportée et augmenter la quantité de meubles des produits finis et semi-finis exportés. Car, c’est à travers la 3e transformation que nous arriverons à diversifier notre économie, augmenter les recettes de l’État et créer plus d’emplois."

Par ailleurs, le ministre des Forêts a effectué une visite guidée de Gabon Wood Industrie (GWI), une unité de 3e transformation de bois spécialisée dans la création de meubles : "Notre objectif, sur les 5 prochaines années, consistera à accroître les capacités de production de l’industrie forestière et créer près de 60 000 à 70 000 emplois. La forêt gabonaise contribuera ainsi à sortir de la crise économique actuelle liée au coronavirus, en construisant de nouvelles zones économiques spéciales", a-t-il indiqué.



SCOM



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon économie