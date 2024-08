Fer de Belinga : de gros investissements préalables avant la mise en exploitation

En visite d'inspection sur le site du gisement du fer de Belinga, dans la province de l'Ogooué-Ivindo, le ministre des Mines, Gilles Nembe, qu'accompagnaient sa collègue ministre du commerce et des PME-PMI, Parfaite Ayoumene Ollame, et les membres du haut-commissariat chargé du pilotage du projet Belinga, s'est voulu réaliste et précis en apportant des éclairages nécessaires sur les tenants et les aboutissants de ce projet.

Aussi, le membre du gouvernement de la transition en charge des Mines, a-t-il rappelé que le gisement du fer de Belinga est connu depuis très longtemps (1895).

Mais, il n'a jamais été mis en exploitation pour plusieurs raisons. La première, selon Gilles Nembe, relève du modèle économique.

" Pour permettre la fiabilité financière des infrastructures via Belinga, il faut une production annuelle de fer supérieure à 40 millions de tonnes. C'est énormément de matériaux à déplacer. En plus, il faut une bonne reconnaissance du gisement. Aujourd'hui nous commençons justement à mieux appréhender le gisement et lesréserves, on peut les estimer autour de 700 millions et 1 milliard de tonnes. Ce qui est bien, mais pas suffisant", a expliqué le ministre des Mines.

Tout en précisant qu'il faut être capable de bien planifier toutes les infrastructures nécessaires pour la bonne exploitation du minerai.

Au titre de ces infrastructures, il y a le chemin de fer, dont le tracé part de Belinga à Booué. Ce chemin de fer doit aller soit jusqu'à Mayumba.

" C'est l'option du gouvernement qui sur les intrusions du président de la République, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, doit regarder, et/ou procéder éventuellement à l'amélioration du chemin de fer Transgabonais. En sachant bien que sur ce linéaire, on a 11 millions de tonnes, les travaux en cours ajouteront 16 millions de tonnes. Même si nous faisons le maximum, il sera difficile d'atteindre les 40, 50 millions de tonnes. Aujourd'hui nous nous dirigeons clairement vers une sortie par Mayumba ", souligne le ministre Gilles Nembe.

Dans le même ordre d'idée, la fourniture en énergie fait également partie des préalables.

La province de l'Ogooué-Ivindo n'ayant pas de barrage hydroélectrique, il faut en construire un.

" Du côté de Booué, nous avons un potentiel de 600 à 800 mégawatts. C'est un barrage qu'il faudra créer. Il faut, à cet effet, injecter énormément d'argent. D'où la nécessité de dimensionner toutes les infrastructures pour qu'elles soient économiques rentables", estime le chef du département des Mines.

Charly NYAMANGOY BOTOUNOU

Libreville/Gabon