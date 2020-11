Experts-comptables : au plus près des opérateurs économiques

Parrainées par le ministère de l’Économie et de la Relance, ces journées, dénommées "Les experts-comptables vous répondent", auront pour objectif principal d’apporter un soutien en termes de conseils aux opérateurs économiques sur différents aspects en relation avec la gestion de leurs entreprises.

"L’évènement consiste donc à inviter tous les opérateurs économiques, quelle que soit la taille, qui ont des préoccupations ou des questions, à s’inscrire au préalable sur notre plateforme en ligne. Les participants doivent au préalable s’inscrire sur le site www.onecgabon.org afin d’éviter les attroupements, dans le strict respect des mesures barrières. Ce sera des entretiens en B to B, un expert-comptable, un entrepreneur. Pendant 45 minutes, les experts-comptables vont conseiller, écouter, apporter des réponses à ces opérateurs sur des sujets variés" , a expliqué Franck Sima Mba.

Chaque jour, 20 experts-comptables conduiront les entretiens sur une plage horaire comprise entre 9h30 et 17h30. L’Onec ambitionne de sensibiliser plus de 300 opérateurs économiques à toutes les problématiques auxquelles ils sont confrontés. Il s’agira d’entretenir les participants sur des thèmes tels que la création d’entreprises, le business plan, le capital investissement, la rentabilité, et bien d’autres sujets essentiels à la bonne gestion d’une entreprise.