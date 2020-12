eStartup challenge : des attestations pour les lauréats

Au terme de dix jours de formation sur la gestion d'entreprise, les admis au concours eStartup challenge ont reçu, le 3 décembre dernier, leurs attestations au cours d’une cérémonie présidée par le directeur général de l'Agence nationale de la promotion des investissements du Gabon (ANPI-Gabon), Ghislain Moandza Mboma.

Les lauréats – plus d'une quarantaine de chefs d'entreprises et porteurs de projets – ont reçu des enseignements sur des modules tels que le marketing mixte, les stratégies d'approvisionnement, la gestion financière et les stratégies de négociation. Des formations certifiées par le Bureau international du travail (BIT).

À noter que eStartup challenge est une compétition nationale qui récompense les meilleurs business dans tous les secteurs d'activités en rapport avec le numérique, prioritairement dans le domaine e-santé. Ce concours, organisé à Libreville, Port-Gentil, Franceville et Moanda, propose un programme d'accélération et d'appui aux start-up et aux entreprises existantes, en vue de favoriser la croissance.

Les gagnants partageront une enveloppe de 300 millions de francs et bénéficieront d'un accompagnement de 12 mois dans un incubateur. L'objectif de la compétition étant de susciter la création et le développement d'entreprises numériques avec des potentialités en termes d'emplois.



Charly NYAMANGOY BOTOUNOU



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon économie