Environnement : une convention pour valoriser les produits forestiers non ligneux

Le ministre en charge des Forêts, Lee White, et le directeur exécutif de l’association Blessing of the Forest (BOTF) Gabon, Aristide Nguema, ont signé, jeudi dernier, une convention de partenariat relative à la gestion et la valorisation durable des produits forestiers non ligneux (PFNL).

Cette convention d’une durée de cinq ans s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du protocole de Nagoya et de la stratégie nationale de promotion des produits forestiers autres que le bois d’œuvre. Aussi BOFT Gabon appuiera-t-il le ministère des Eaux et Forêts dans la recherche de financements et autres partenariats internationaux. En sus d'assurer le renforcement des capacités au sein des communautés villageoises.

"J’adhère vraiment à la stratégie que le ministère des Eaux et Forêts a mise en œuvre, car il nous fallait mettre en place un cadre juridique, qui permettra de défendre les produits forestiers non ligneux au Gabon, tel que l’iboga, au niveau national et international", s’est réjoui Aristide Nguema.

L'engagement du ministère va donc consister à renforcer les capacités techniques et organisationnelles des communautés villageoises, et offrir à BOFT Gabon des données pertinentes pour matérialiser ladite convention. "Cette convention est symbolique, car elle concrétise le protocole de Nagoya. Nous allons désormais accélérer les choses et fédérer plus d’acteurs nationaux et internationaux", a souligné le ministre Lee White.



Styve Claudel ONDO MINKO



