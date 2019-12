Environnement : La RDC veut s’inspirer de la Zerp de Nkok

Avant cette visite, les deux ministres ont eu un échange dans le cadre du renforcement de la coopération entre nos deux pays en matière d'environnement. Aussi le Gabon a-t-il mis en exergue son expérience dans ce secteur. "C’est à l’initiative du président de la République, SE Ali Bongo Ondimba, que nous nous sommes réunis ce jour. Notre pays est heureux de partager son savoir-faire et son expertise dans la gestion durable des ressources forestières et en matière de changements climatiques", a confié le ministre gabonais des Forêts en charge du Plan Climat.

Aussi, à la Zone économique spéciale (ZES) de Nkok, les hôtes de Lee White ont-ils visité plusieurs usines spécialisées dans la transformation du bois. À l’instar de l’Agence gabonaise d'études et d'observations spatiales (Ageos) et "Gabon Wood Hub" où sont exposés des meubles "Made in Gabon" issus de la troisième transformation.