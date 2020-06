Entretien : "Le Gabon, en tant que membre de l’Opep, a souscrit à cette réduction volontaire de production"

l’union. M. le ministre, vous venez de prendre part, par visioconférence, à la 179e réunion de la Conférence des ministres de l’Opep. De quoi était-il question ?

- Nous avons remarqué que le baril, qui était descendu jusqu’à 20 dollars, voire en deçà en avril, a été stabilisé. Et aujourd’hui, les prix sont remontés jusqu’à frôler les 40 dollars. Les indicateurs que nous avons par rapport à l’observation du marché nous amènent à nous féliciter par rapport aux résolutions prises. Il est donc nécessaire pour nous de continuer à veiller au respect des engagements et de nous assurer des impacts positifs de nos résolutions. Et, bien entendu, voir s’il y a lieu d’améliorer notre stratégie. Au-delà de la réduction des quotas de production, il sied de renforcer cette stratégie qui porte des fruits. Aussi l’effort demandé aux pays de l’Opep et à nos alliés devrait-il se poursuivre pendant le mois de juillet et, peut-être même, jusqu’à la fin de l’année 2020. Nous devrions ainsi nous retrouver régulièrement pour ajuster, si nécessaire, la stratégie adoptée de façon consensuelle, afin d’atteindre les objectifs escomptés.