Entretien : "La réponse opportune et rapide des autorités gabonaises va dans le bon sens"

l’Union. Que peut-on craindre comme conséquences de la propagation du coronavirus sur les économies de la sous-région et particulièrement du Gabon ?

Boileau Loko : Le monde, y compris le Gabon, traverse une crise à la fois sanitaire, humanitaire et économique. Les autorités gabonaises ont réagi rapidement à la pandémie en annonçant une série de mesures pour contrôler et limiter sa propagation. Ces mesures qui comprennent notamment le confinement, permettent de contenir la pandémie et de sauver des vies humaines, la priorité des priorités. Mais la pandémie de Covid-19 et la chute simultanée des prix du pétrole causent de grandes difficultés pour l’économie nationale. Nous nous attendons à une contraction de l’activité économique et une dégradation des comptes publics.