Entretien : Jean-Marie Ogandaga : "Il y a beaucoup de dettes fictives"

L’Union. Une sortie de crise financière est de plus en plus évoquée à l’international, avec le retour à la normale du prix du pétrole. Quelle est la situation de l’économie gabonaise ?

- Les orientations du chef de l’État visent plusieurs objectifs. Le premier est de réduire notre dépendance budgétaire par rapport au pétrole. Et pour cause, le pétrole est un produit dont les évolutions de prix ne peuvent être maîtrisées par une petite économie comme la nôtre. Le second objectif visé est le développement des secteurs hors pétrole, porteurs d'une croissance qui se veut inclusive. Dans ce sens, on peut, notamment, évoquer la transformation du bois, celle du manganèse ou encore les progrès dans l’agro-industrie.