Entreprise : 250 000 litres de déchets collectés par la Sobraga et ses partenaires

A l’initiative du Réseau gabonais pour l’environnement et le développement durable (RGEDD), un "Jeudi vert" a été organisé le 17 décembre dernier à la Pointe-Denis, au cours duquel près de 250 000 litres de déchets ont été collectés sur les plages par plus de 240 volontaires.

Dans le cadre de ses activités environnementales, le Réseau gabonais pour l’environnement et le développement durable (RGEDD), une Organisation non gouvernementale (Ong) a lancé, en août dernier, le concept du "Jeudi vert", un programme d’éducation environnementale et de sensibilisation aux gestes à avoir pour la protection de l’environnement. L’idée principale est de poser un acte citoyen, tous les jeudi, en faveur de l'environnement et du développement durable.

C’est ainsi que le partenaire associatif de la Société des brasseries gabonaises (Sobraga) pour la lutte contre la pollution plastique a organisé une grande opération de nettoyage des plages, le jeudi 17 décembre dernier à la Pointe-Denis. Plus de 240 volontaires, répartis en équipes de 10 personnes, ont sillonné tout le littoral de la presqu’île pour y dénicher les déchets charriés par les courants et l’activité humaine. Au total, près de 250 000 litres (soit 1851 sacs de 130L) de déchets ont été collectés par les équipes de nettoyage. A évènement exceptionnel, dispositif exceptionnel.

En effet, plus de 15 entreprises et associations se sont jointes au RGEDD et à la Sobraga pour rendre l’évènement possible. Des camions et des quads ont été déployés pour collecter les sacs de déchets et assister les volontaires. Le partenaire historique de la Sobraga, Recyclage & Collecte, a également suivi l’ensemble de l’opération pour isoler les bouteilles en plastique usagées et leur offrir une seconde vie.



Jean MADOUMA



