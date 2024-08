Entrepreneuriat : les ambitions de la BCEG

Après l’échec de plusieurs structures devant permettre l’accompagnement et l’éclosion financière des PME/MPI, les autorités de la Transition ont réfléchi à un nouveau modèle plus efficace et plus inclusif répondant aux attentes de ces acteurs (souvent marginalisés) du développement économique du pays.

Ainsi a-t-il été décidé de la création de la Banque pour le commerce et l’entrepreneuriat du Gabon (BCEG), qui cible prioritairement les très petites entreprises (TPE) ainsi que les petites et moyennes entreprises (PME), avec pour mission principale de répondre à leurs besoins spécifiques.

L’établissement de crédit doté d’un capital de 17 milliards de francs CFA et détenu par des institutionnels et des privés gabonais vient d’obtenir son agrément de commerce.

" La BCEG a l'ambition de devenir un acteur clé dans le développement économique national, en soutenant les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME). Aussi, la BCEG a pour objectif principal d’apporter un soutien intensif et multiforme à l’entrepreneuriat, afin de créer tout un écosystème, inexistant encore il y a quelques années, grâce à des synergies impliquant les pouvoirs publics, les opérateurs privés, les bailleurs de fonds, les institutions financières de développement, les structures d’accompagnement, les centres d’innovation, les universités technologiques, les incubateurs et autres accélérateurs ", indiquent les promoteurs de la banque.

Dans un souci de fournir des services bancaires plus accessibles, la BCEG sera présente sur les 9 provinces du Gabon à l’horizon 2027.

Les agences seront situées dans chaque arrondissement de Libreville ainsi que dans les chefs-lieux de chaque province autour des grands marchés, des zones de travail et d’habitation de la clientèle cible.

Plusieurs canaux de distribution ont ainsi été identifiés, notamment les agences, l’application mobile, les commerces de proximité, les guichets automatiques de billets (GAB) et les terminaux de paiement électronique (TPE).

Maxime Serge MIHINDOU

Libreville/Gabon