Engagements financiers : l’Etat paye ses dettes

D’après les chiffres de la Direction générale de la dette, à fin mars 2020, le gouvernement a consenti des moyens importants pour honorer ses créances en souffrance. En effet, le règlement cumulé de la dette publique s’est établi à 648 milliards de FCFA contre 143,6 milliards de FCFA au 1er trimestre 2019. Le règlement de la dette extérieure (88% des paiements) a été effectué à hauteur de 570,1 milliards de FCFA au 1er trimestre 2020 contre 116,9 milliards de FCFA à la même période en 2019.

Les paiements ont porté essentiellement sur la dette des marchés financiers internationaux (75,6% des parts) à hauteur de 490 milliards de FCFA au 1er trimestre 2020. La dette multilatérale a été payée pour 35,2 milliards de FCFA, la bilatérale pour 21,1 milliards et la commerciale pour 23,9 milliards de FCFA. Ces règlements intègrent le paiement d’arriérés à hauteur de 554,1 millions de FCFA, dont 533,8 millions de FCFA au profit des créanciers commerciaux, 18,7 millions de FCFA pour les bilatéraux et 1,55 million auprès des multilatéraux. Le paiement de la dette intérieure à fin mars 2020 s’est élevé à 77,9 milliards de FCFA contre 26,6 milliards de FCFA en 2019. La dette sur le marché financier régional a été payée à hauteur de 42,7 milliards de FCFA, la bancaire de 20,2 milliards de FCFA et le moratoire de 15 milliards de FCFA.