Energie : Première centrale solaire du Gabon en construction à Ndjolé

D'ici fin mars 2020, date prévue pour l'inauguration de la centrale photovoltaïque, Ndjolé pourrait devenir la première ville à énergie solaire au Gabon.

L'éléctricité y sera désormais un peu plus disponible. Grâce à la synergie de deux entités : l'entreprise Ausar énergie, filiale d'Engie Afrique, et la Caisse de dépôt et consignation (CDC). Leur collaboration va offrir à Ndjolé une centrale solaire, la toute première du pays.

Les travaux de cette nouvelle infrastructure ont débuté jeudi dernier. La cérémonie de lancement s'est faite en deux phases. D'abord la visite du site, puis une conférence de presse animée par Franck Tannery, président d'Ausar energy, et Edgard Moukoumbi, responsable de la direction de la CDC énergie. Le préfet du département de la Banga Bigne et le maire de Ndjolé y ont assisté.

À Ndjolé, il y a un vrai problème de nuisance sonore et de pollution environnementale, causées par le grand groupe électrogène qui alimente actuellement la ville. La centrale solaire, une fois connectée au réseau de la Société d'énergie et d'eau du Gabon (SEEG), va engendrer une baisse de l'émission de dyoxide de carbone (CO2). Le groupe électrogène n'aura plus besoin de consommer une grande quantité de carburant.

C'est pour débarrasser les riverains desdites nuisances que la ville de Ndjolé a été choisie pour la construction de cette première centrale solaire.

À l’heure actuelle, les nombreuses coupures d'électricité causent un important manque à gagner chez les opérateurs économiques. Lesquels, pour la plupart, sont obligés de se doter de générateur indépendant. La mise en service de cette technologie réduira les pertes issues de ces délestages.



Georges-Maixent NTOUTOUME-NDONG



