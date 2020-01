Energie : Les préoccupations des pétroliers soumises au ministre

Conduit par le directeur général de Total, Édouard Bourdin, le Groupement professionnel pétrolier (GPP) a décortiqué avec le ministre du Pétrole, Vincent de Paul Massassa, l'ensemble des pesanteurs qui, comme des cailloux dans la chaussure, minent le bon fonctionnement de la filière. Constitué notamment des producteurs, distributeurs et entreposeurs, le GPP a mis le doigt sur les sujets en rapport avec "l'aval pétrolier".

D'emblée, Edouard Bourdin a présenté au ministre " la concurrence déloyale " qui s'installe sur le marché. Autre préoccupation, le transport, aussi bien terrestre que fluvial des hydrocarbures. À ce titre, la dégradation des infrastructures routières et ferroviaires est à l'origine des pénuries. À l'exemple de celles constatées récemment dans le Haut-Ogooué et l’Ogooué-Lolo.

Les questions du renforcement des structures pétrolières et de la stratégie du nouveau schéma de distribution n'étaient pas en reste. Aussi, le GPP qui compte six grandes compagnies, a-t-il souhaité que le ministre du Pétrole transmette ces préoccupations aux plus hautes autorités, principalement au président de la République. De sorte que les difficultés qui plombent les activités dans ce secteur trouvent des solutions pérennes.