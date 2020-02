Enef : 24 agents au service de l'écologie et l'environnement

Vendredi dernier, le directeur général de l'Enef, Bruno Nkoumakali, en présence du secrétaire général adjoint du ministère de tutelle, M. Obame Nguema, a remis, au cours d'une cérémonie, des parchemins à 24 officiers ayant reçu des enseignements dans les domaines de l’éthique militaire, du règlement de discipline générale dont la déontologie et le cérémonial.

Les experts sont unanimes. Il ne peut y avoir de politique de conservation sans un personnel efficace, disponible et bien formé, pour assumer les missions de contrôle, de police et de répression.

Selon M. Nkoumakali, cette cérémonie s'inscrit, d'une part, dans le cadre de la loi portant Code forestier au Gabon qui, en son article 15, précise que les Eaux et forêts sont "une administration paramilitaire. Elle assure une mission générale d’information, de sensibilisation, de contrôle, de police et de répression". Et, d'autre part dans le cadre du Code d’honneur militaire, en son article 2, qui énonce : "Je suis disponible en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances pour servir la nation".