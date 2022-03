Endettement du Gabon : la dette du Gabon est maîtrisée selon Fitch

Dans sa dernière revue sur l’évaluation des risques que présente l’économie nationale à l’échelle mondiale, l’agence de notation américaine Fitch Ratings a donné son avis sur le niveau d’endettement du Gabon dont le stock représente, à ce jour, 6 500 milliards de francs, selon les derniers chiffres de la Direction générale de la dette (DGD).

Selon Fitch, malgré le niveau élevé des créances de l’Etat vis-à-vis de ses partenaires intérieurs et extérieurs, la dette du Gabon est plus ou moins maîtrisé, et devrait diminuer dans les 2 prochaines années. " La dette publique élevée du Gabon diminuera. Nous estimons que la dette publique/PIB a diminué à 70 % en 2021, contre 77,4 % en 2020, principalement en raison de la hausse du PIB nominal. Notre hypothèse de base de faibles déficits budgétaires et d’amélioration du contexte macroéconomique indique que la dette publique tombera à 64,5 % d’ici fin 2023, en dessous de la prévision médiane " B " de 2023 de 67,6 % ", a indiqué l’agence de notation américaine.

MSM

Libreville/Gabon