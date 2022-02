Employabilité : l'ONE désormais dans l’Ogooué-Lolo

L’office national de l'emploi (ONE) a officiellement ouvert, le 4 février dernier, une nouvelle antenne à Koula-Moutou dans la province de l’Ogooué-Lolo. Après la Nyanga en 2013, l'ONE étend son réseau d'antennes dans l’Ogooué-Lolo et ce, dans l’optique de promouvoir et mettre en œuvre les programmes d’accompagnement à l’emploi. L'inauguration de ces nouveaux bureaux s'est faite en présence de Hugues Mbadinga Madiya, ministre du Commerce, des Petites et Moyennes entreprises et de l’Industrie ainsi que des autorités locales.

À ce jour, 78 demandeurs d’emploi (38 hommes et 40 femmes) ont déjà été enregistrés. Du 25 au 31 janvier dernier, 30 jeunes ont bénéficié d’une formation de cinq jours sur le Business model canvas (BMC). Cette formation a permis aux bénéficiaires d’asseoir leur idée de projet de création d’entreprise. À l’issue de cette formation, un jury composé de responsables administratifs et d'élus locaux s’est réuni pour sélectionner les meilleures idées de projets d’entreprises. Au terme du processus de sélection, le jury a retenu dix-neuf porteurs de projets dont les cinq premiers ont reçu lors de la cérémonie d'ouverture officielle de l'antenne, un appui financier de la part du Fonds gabonais d’investissements stratégiques (FGIS). L'ONE s'installe dans l’Ogooué-Lolo

