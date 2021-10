Emmanuel Adetelobé: “une bouteille de gaz pleine ne peut pas exploser”, dément le DG de Gab'Oil

Des rumeurs avaient circulé faisant état d’un ‘‘défaut" sur les bouteilles de gaz estampillées Gab'Oil. Des enquêtes ont été menées au lendemain des nombreuses récriminations faites par les consommateurs. Quelles en sont les conclusions ?

Le directeur général de Gab'Oil, filiale de la GOC, Emmanuel Adetelobé a lors d'une interview accordée à notre rédaction livré les conclusions de l'enquête.

Pour lui, “en réalité, il n'en était rien !”, et “D'ailleurs, on n'en parle plus” ajoute t-il à propos de a qualité de ses bouteilles. “Tout simplement parce que l'enquête menée a démontré que les bouteilles de gaz Gab’Oil, qui sont de couleur grise, et visibles dans plusieurs ménages aujourd'hui, respectent les mêmes processus de certification par les fabricants, et d’homologation par les propriétaires des centres de remplissage de gaz conformément aux exigences de sécurité requises en République gabonaise.

Pour rassurer les populations, je tiens à préciser qu'une bouteille de gaz pleine ne peut pas exploser. Par contre, nous conseillons aux usagers de remplacer toujours, après un long temps d'utilisation, les accessoires de raccordement (détendeurs) des bouteilles de gaz d'où qu’elles proviennent, pour éviter d'éventuels désagréments.

Nous concernant, la sécurité étant une qualité à Gab'Oil, nous avons équipé nos bouteilles de gaz d’une jauge qui permet à nos consommateurs d'éviter l’effet de surprise lorsqu’il n’y a plus de gaz dans la bouteille. Malgré ce dispositif innovant, notre bouteille de gaz est vendue au prix connu du marché. Et cela, parce que nous nous définissons comme une entreprise citoyenne au service de toutes les composantes de la société nationale” a fait comprendre Emmanuel Adetelobé.