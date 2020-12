Economie sociale : atteindre un rendement plus performant

Au cours d’un séminaire tenu de jeudi à vendredi dernier dans les locaux de l’Espace PME à Libreville. Parmi les participants, 15 agents sont experts internes dans le domaine des opérations de montage des projets et de la recherche de financement ainsi que dans les techniques de structuration et de gouvernance des entreprises.

Les échanges de cette rencontre initiée par la DGES étaient axés sur les outils nécessaires pour le conseil et l’accompagnement des entreprises sociales dans leur processus de développement. L’objectif étant de renforcer davantage les capacités opérationnelles des agents de la DGES en matière de suivi et d’accompagnement des entreprises de l’écosystème de l’économie sociale et solidaire.