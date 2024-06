Économie numérique : enfin le décollage ?

Comment mesurer l’économie numérique au Gabon ? Quelle est la participation du numérique dans l’inclusion financière ? Ces questions auront d’ici septembre 2024 une réponse concrète.

En effet, le ministre de l’Économie numérique et des Nouvelles technologies de l’information, le général Bonjean Rodrigue Mbanza, vient de trouver un outil d’évaluation du secteur de l’économie numérique.

Ses équipes et le partenaire – Fonds d’équipements des Nations unies (UNCDF), à travers son programme Finance numérique résiliente – ont franchi l’étape des discussions et sont à pied d’œuvre ce mois de juin 2024 pour implémenter la " solution technologique " qui permettrait d’obtenir des scores (statistiques actualisées) capables d’évaluer le dynamisme du secteur numérique et l’environnement des affaires numériques, au premier semestre 2024.

Cette solution innovante s’est précisée lors de l’atelier du 23 mai dernier, organisé à Libreville par l'UNCDF et le groupe de travail sur la finance numérique du Gabon, qu'a présidé le général Bonjean Rodrigue Mbanza.

" L’atelier est une concrétisation des échanges entre le groupe de travail sur la Finance numérique, l’UNCDF et les autorités. Notre objectif est de créer un environ- nement réglementaire qui soit à la fois conforme et sécurisé, tout en favorisant l’entrepreneuriat numérique ", a souligné Bonjean Rodrigue Mbanza.

Cet atelier a dessiné ainsi des perspectives d’espoir pour l'avenir des start-up et de l'entrepreneuriat numérique, car l’économie numérique doit être un pilier de la diversification de notre économie, de l’inclusion sociale et de notre souveraineté nationale, explique-t-on au gouvernement.

MSN

Libreville/Gabon