Eau et électricité : plus du tout un luxe

Une grande partie de ces populations rurales vit en Afrique subsaharienne où, comme c'est présentement le cas au Gabon, les stratégies actuellement mises en œuvre par le gouvernement avec le soutien des bailleurs de fonds internationaux, permettront aux habitants des bourgades de bénéficier des avantages que procurent les nombreux usages de l’électricité. Mais aussi de l’éclairage à la motorisation fixe, en passant par la réfrigération et les moyens modernes de communication.

De fait, l'ambition des autorités gabonaises est de garantir, à l’horizon 2025, un accès universel durable à l’eau potable et à l’assainissement dans un cadre de vie sain et amélioré, sur l’ensemble du territoire national. Aussi la matérialisation du PASBMIR et du PIAEPAL favorisera-t-elle un changement de perception. Car l'eau et l'électricité ne doivent, à la longue, plus être considérées comme un luxe.