Eau et électricité : le groupe BGFIBank accorde un prêt de 100 milliards à la SEEG

LE groupe BGFIBank va accompagner la Société d'énergie et d'eau du Gabon (SEEG) dans la réalisation de son plan d'investissement pour la période 2022-2025. D'où la signature, hier dans les locaux de l'établissement bancaire, de deux conventions de financement. La première porte sur un crédit de 40 milliards de FCFA que BGFIBank Gabon va accorder à la SEEG.

Et la deuxième est une mobilisation des fonds sur le marché régional par BGFIBourse. Lesdites conventions ont été signées par Gustave Aimé Mayi, Ismaël Libizangomo et Ulrich Ngambinga, respectivement directeur général de la SEEG, administrateur-directeur général de BGFIBank Gabon et directeur général de BGFIBourse. Aussi, visent-elles à financer la première phase du plan sus-évoqué.

Les projets de ce plan prévoit un apport supplémentaire d'eau potable de 60 mille mètres cubes par jour dans l'ensemble du pays, en prenant en compte la construction d'une nouvelle station d'eau de 35000 M3 par jour dans le Grand Libreville et de 20 forages dans cette même partie de la province de l'Estuaire; le renforcement et la sécurisation de la prise d'eau de Mandorove à Port-Gentil; la construction d'une nouvelle station d'eau potable dans le deuxième arrondissement de Franceville et le renforcement de l'approvisionnement en eau potable de Makokou. Dans le domaine de l'électricité, les projets majeurs concernent l'installation d'un deuxième banc de transformation (225/90 KV) au poste d'interconnexion de Bisségué, la réhabilitation et le renforcement du poste source de Moanda, la densification et le renforcement du réseau HTA/BT autour du poste source (90/20 KV) de port-6 et la construction de deux micro-centrales hydroélectriques à Mimongo (200 KW) et Mbigou (316 KW).

Le Gabon figure au troisième rang des pays leaders africains (derrière l'Égypte et le Botswana) en matière de desserte en eau potable, selon les données des évaluations de l'Institut pour l'environnement, l'eau et la santé. Les données ont été publiées en mars dernier, dans le cadre du "Water security in Africa". Le programme d'investissement actuel devrait permettre d'améliorer la desserte dans le secteur hydraulique, notamment.

Par G.R.M

Libreville/Gabon