Douanes : mise en place d'un nouveau mécanisme de calcul des droits de sortie

DANS le but de présenter le nouveau mécanisme de calcul des droits de sortie sur le minerai de manganèse à l'exportation, la Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) et les opérateurs économiques de la zone portuaire ont discuté de la question mardi dernier. C'était au cours d'une séance de travail qui s'est déroulée en présence du directeur général des Douanes, Boris Admina-Atchougou.

Pour les deux parties, il était question de trouver un terrain d'entente avant sa mise en application prévue pour le 1er juillet prochain. "Il s'agit pour l'administration des Douanes de trouver un mécanisme qui vient en application de la loi de finances 2017. Cette dernière impose aux exportateurs de manganèse de déclarer FOB. Cela veut dire qu'au moment où un bateau quitte le territoire, il doit faire une déclaration et payer les droits associés. Les exportateurs étant parfois confrontés à quelques difficultés, nous avons réfléchi ensemble pour voir comment modifier cette approche. C'est une réalité importante qui va nous permettre de mettre en place une mercuriale dynamique et un mode de paiement à date bien établie", a indiqué le DG des douanes.

Selon les différentes parties, ce nouveau mécanisme devrait donc entrer en vigueur dès le début du second semestre.



Hans NDONG MEBALE



