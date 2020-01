Doing Business : Vers un habitat en phase avec les normes

Le Gabon, qui se situe à la 169e place dans le classement 2019 de Doing Business, doit encore faire des efforts en termes d'amélioration du climat des affaires. En effet, les conclusions de la révision des réformes entreprises par le gouvernement sont attendues, début mars prochain, par l'institution financière.

C'est pourquoi, la ministre de la Promotion des investissements, Carmen Ndaot, et son collègue de l'Habitat, Léon Armel Bounda Balonzi, ont, mercredi 29 janvier, examiné ce dossier. À cet effet, la ministre Ndaot a fait cette confidence : "Un certain nombre de réformes administratives impulsées par le président de la République concernent le ministère de l'Habitat, en charge notamment de la délivrance et de l'octroi du permis de construire."