Diversification de l'économie : Inclure le capital naturel dans la stratégie

Fort de ce constat et de l'importance d'inclure le capital naturel dans la stratégie de développement à travers le pilier "Gabon vert", le WWF-Gabon a lancé un programme qui prendra en compte les enjeux environnementaux dans le système économique. En effet, ce programme, qui a pour thème "Sécuriser l'avenir écologique du Gabon", a dernièrement été présenté et validé, dans un hôtel de Libreville, à la faveur d'un atelier qui a réuni les représentants des entités administratives concernées par les questions du développement durable.

Aussi ledit programme vise-t-il à soutenir le gouvernement gabonais dans son projet de diversification de l'économie. En offrant aux acteurs gouvernementaux et autres investisseurs une meilleure compréhension des avantages de l'investissement durable et du coût économique de la non-prise en compte des risques environnementaux et sociaux.