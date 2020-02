Direction générale du Cadastre : Un service public à la peine

Cela suppose une série d'interventions successives du service du Cadastre, plusieurs déplacements sur chaque parcelle et un important travail administratif à abattre.

Lors du passage du ministre de l'Habitat, Léon Armel Bounda Balonzi, au siège de cette administration sis aux Trois-Quartiers à Libreville, les agents ont fait part des difficultés qu'ils éprouvent à accomplir leurs tâches. " Nous n'avons pas d'outils informatiques. Nous sommes encore au système des cahiers. On utilise de grands registres. S'il y a une recherche à faire, on le fait manuellement… ", a indiqué un agent, qui souhaite que son administration soit arrimée, comme d'autres, à la digitalisation.

La direction du Cadastre comprend, entre autres, l'École nationale du cadastre et des sciences géographiques (ENCSG). Établissement qui a pour mission de former les personnels techniques des secteurs public, parapublic et privé, dans les domaines du cadastre, de la topographie, de la cartographie et des sciences géographiques en général.