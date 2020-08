Digitalisation du service public : une nécessité pour la performance

Devenu incontournable pour tout pays qui aspire au développement, l’outil numérique participe aujourd’hui à la bonne performance des services tous azimuts à travers le monde. En Afrique, plusieurs pays ont compris son importance et ont tout de suite pris le train de la technologie en marche. Au Gabon, depuis une décennie, les pouvoirs publics insèrent progressivement l’outil numérique dans les différentes administrations.

En effet, certains secteurs connaissent aujourd’hui un fonctionnement plus efficace grâce à la digitalisation des services publics. C'est le cas de la direction générale des Impôts (DGI). Cette administration a mis cette année à la disposition des contribuables un nouveau site internet dont l’ergonomie générale et la simplicité des fonctionnalités ont été entièrement pensées pour faciliter les démarches administratives des usagers. Ainsi, depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19, le règlement des impôts à distance est possible à partir du portail fiscal.

Une bonne performance économique exige désormais la promotion efficace d’un cadre fiscal moderne et attractif. Et cela n’est réalisable qu’à travers des outils de communication modernes permettant de mettre en valeur les leviers de l’économie nationale. Pour sa part, l’Agence nationale de promotion des investissements (ANPI) a également mis à la disposition des entrepreneurs un site qui permet aux potentiels investisseurs d’avoir toutes les informations nécessaires sur les documents et la démarche à adopter pour la création d’une entreprise. Tous les secteurs d’activités économiques sont présentés sur ledit site. Bien sûr, un accent est mis sur les secteurs les plus porteurs.