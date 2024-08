Dialogue social dans le secteur pétrolier: la mise en garde de l’Onep

Si elle s’est jusque-là abstenue de mener une quelconque action revendicative, l’Organisation nationale des employés du pétrole (Onep) n’entend tout de même pas renoncer à son engagement pour le respect des décisions communes, dans le cadre du dialogue social avec, dit-elle, " le cartel pétrolier " réuni au sein de l’Union pétrolière gabonaise (Upega).

D’autant plus qu’il y va de l’intérêt de tous les acteurs (employeurs et travailleurs) du secteur pétrolier et des activités connexes.

D’où la sortie médiatique de la puissante organisation syndicale, mardi écoulé à Libreville.

Un échange avec les journalistes pour dénoncer l’attitude du patronat du secteur pétrolier gabonais qui, selon le secrétaire général de l’Onep, Sylvain Mayabi Binet, " semble désormais s’inscrire dans le sabotage de l’initiative du président de la République visant à améliorer les conditions de travail des employés du secteur pétrolier ".

L’Onep fait ainsi allusion au refus des employeurs du secteur pétrolier de signer le procès-verbal contenant les conclusions des travaux de la Commission pour le dialogue social dans le secteur des hydrocarbures mise en place par le président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema.

Sylvain Mayabi Binet a ainsi, par voie de presse, informé l’opinion que " les travaux commencés le 27 mai dernier se sont penchés sur les principaux problèmes qui minent le climat social dans le secteur pétrolier ".

PRÉAVIS • Après deux mois de réflexion, l’Onep s’étonne que l’Upega décide aujourd’hui de ne pas signer le protocole d’accord à la rédaction duquel a participé sa présidente.

" Cette volte-face des directeurs généraux des principales sociétés membres de l’Upega est à la fois surprenante et sabote toutes les avancées. La présidente de l’Upega, assistée des représentants de chaque entreprise, a pourtant participé à la rédaction de l’ébauche du procès-verbal tripartite mais, sous la pression du noyau dur de ce cartel, le mandat de signature lui a été dénié par les puissants directeurs généraux dudit cartel ", a dénoncé M. Mayabi Binet.

Face à cette attitude qui traduirait manifestement la volonté de l’Upega de bafouer l’autorité de l’État, l’Onep, en l’absence de toute satisfaction, se réserve le droit du déclenchement d’une grève générale d’avertissement de 9 jours - du mercredi 21 au jeudi 29 août 2024 -, dans toutes les entreprises qui ont des préavis de grève sans solution.

Avec des conséquences dommageables pour la paix sociale et l’économie nationale.

Pour l’Onep, les raisons qui fâcheraient l’Upega se trouvent dans le contenu du procès-verbal des travaux.

Notamment la fin de l’exercice de sociétés de prestations qui utilisent les Gabonais sans respecter les conditions, l’embauche directe des employés gabonais pour au moins 2 ans et la fin des activités des étrangers qui ne remplissent pas les conditions.

G.R.M

Libreville/Gabon