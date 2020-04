Dette extérieure : le Gabon plaide pour une annulation totale

Selon le Premier ministre, les conséquences économiques de la pandémie de Covid-19 sont désastreuses, quel que soit le pays, et invite les bailleurs de fonds à une profonde réflexion.

"L’annulation pure et simple des échéances de dette par les partenaires bilatéraux et multilatéraux serait une bouffée d’oxygène significative pour amortir le choc de cette crise et assurer la relance de l’économie. C’est pourquoi le Gabon salue l’initiative des pays du G20 qui ont consenti aux pays à faible revenu un moratoire sur les remboursements de prêts gouvernementaux bilatéraux. Mais cette initiative est insuffisante. Elle reproduit les traitements classiques de report ou de rééchelonnement de la dette qui ont, par le passé, conduit vers une impasse", a souligné le Premier ministre.