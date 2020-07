Destruction de la mangrove à Akanda : les auteurs interpellés

Cette opération traduit la volonté du ministre Lee White de veiller à la préservation et à la sauvegarde du milieu naturel.

Menée conjointement par la Direction générale de l’environnement et de la protection de la nature (DGEPN) et par la Direction générale des écosystèmes aquatiques (DGE), en collaboration avec la mairie d’Akanda et l’Agence nationale de l'urbanisme, des travaux topographiques et du cadastre (ANUTTC), cette opération visait un triple objectif : identifier la nature des travaux effectués sur la zone de destruction, vérifier le statut foncier du terrain en construction et infliger des sanctions en cas de non-respect des normes environnementales.